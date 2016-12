Gastrite addio con lamponi e more

foto Afp Correlati Sesso hot con zafferano e ginseng

I lamponi rendono più fertili 16:12 - Le succulente bacche colorate di lamponi e more aiutano a prevenire l'infiammazione gastrica. A rendere nota questa nuova utilità dei prelibati frutti dei rovi è uno studio italiano condotto dai ricercatori dell'Università degli studi di Milano e della Fondazione Edmund Mach di San Michele all'Adige e pubblicato su Plos One. - Le succulente bacche colorate di lamponi e more aiutano a prevenire l'infiammazione gastrica. A rendere nota questa nuova utilità dei prelibati frutti dei rovi è uno studio italiano condotto dai ricercatori dell'e delladi San Michele all'Adige e pubblicato su

Mai più stomaco in fiamme - Lo studio ha evidenziato che gli ellagitannini, sostanze contenute in mora e lampone hanno un meccanismo di azione particolare in grado di contrastare l'infiammazione gastrica. Questo risultato getta le basi per un'applicazione di questi frutti come complemento o alternativa al farmaco nella lotta contro le ulcere e gastriti e come integratori nelle dieta quotidiana.



Ricerca in tandem - Lo studio è durato due anni e si è svolto nei laboratori del Centro Ricerca e Innovazione di San Michele all'Adige e del dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari dell'Università di Milano. Il laboratorio di San Michele, sotto la guida di Fulvio Mattivi, ha isolato e caratterizzato i principi attivi, utilizzando frutti provenienti dai campi sperimentali della Fondazione Mach presenti a Vigalzano, mentre la parte biologica è stata realizzata presso il laboratorio di farmacognosia dell'Università di Milano, diretto da Mario Dell'Agli, che da anni si occupa dello studio delle attività biologiche di prodotti di origine vegetale.