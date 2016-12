Sesso hot con zafferano e ginseng

- Ginseng e zafferano sono i principali alleati di una vita sessuale frizzante. Almeno in base alla ricerca dell', in Canada, che ha paragonato centinaia di studi sulle sostanze afrodisiache per comprenderne l’effetto sulla funzionalità sessuale. I risultati sono stati pubblicati su

Prestazioni da dieci e lode - Noel Biderman, Ceo di AshleyMadison.com spiega: "Per riaccendere la passione spesso basta sostituire il normale espresso con un caffè al ginseng o concedersi un risotto allo zafferano. E’ dimostrato che entrambe queste spezie hanno un'efficacia documentata nel migliorare le prestazioni. Che si tratti di mito o realtà, ricorrere ad alimenti in grado di stimolare e potenziare sessualità e eccitazione amorosa, come l'aglio, lo zenzero e i chiodi di garofano può essere un ottimo rimedio salva desiderio".

Ginseng e zafferano per notti da sogno - Il ginseng contiene ginsenosidi che migliorano le performance fisiche, donano all’organismo energia e sembrano essere direttamente responsabili dell’aumento del desiderio sessuale. Sembra, inoltre, avere effetto sull’asse ipotalamo-ipofisi-ghiandole surrenali, aumentando il livello di corticosteroidi nel circolo sanguigno. Questo ha come conseguenza un maggior senso di vitalità e benessere, incluso il senso del piacere sessuale. Lo zafferano è, invece, in grado di risvegliare i sensi: migliora la circolazione del sangue e favorisce il riscaldamento delle mucose aumentandone la sensibilità. Secondo la leggenda greca, Zeus giaceva proprio su un letto di zafferano, con le sue donne, per aumentare sensazioni e potenza sessuale.

Gli altri cibi dell'amore - AshleyMadison.com ha pubblicato un piccolo vademecum utile a riaccendere la passione, tratto dal libro di cucina "The Official Mistress Cookbook", edito dal social network adulterino.

Asparagi

Napoleone III li reputava indispensabili durante le sue cene private, Luigi XIV fu così grato al giardiniere che ne coltivò per un intero anno da erigere una statua in suo onore. Gli asparagi sono ricchi di potassio, fibre, vitamina B6,vitamina A e C, acido folico e tiamina o vitamina B1. Le quantità di vitamina E che contengono, inoltre, stimolano gli ormoni maschili, favorendo una vita sessuale sana e una maggiore virilità.

Banana

Oltre a essere ricca di vitamina B, potassio, magnesio e numerosi minerali che danno energia, contiene anche un enzima appartenente alla famiglia delle Bromeliaceae deputato ad aumentare la libido maschile e a combattere l’impotenza.

Fichi

Sono considerati da sempre afrodisiaci e stimolanti sessuali.

Ravanello

Forse per il sapore lievemente piccante che stimola il palato, i faraoni lo usavano come tonico afrodisiaco e lo somministravano anche alle loro concubine.

Tartufo

La scoperta delle sue doti afrodisiache va da da Plinio a Pietro Aretino, le tracce del tartufo come eccitante sono moltissime, tanto da comparire anche nella bibbia del tombeur de femme, le Memorie di Casanova.

Caviale

A livello fisiologico, ha un alto contenuto di zinco che stimola il testosterone.

Cioccolato

Contiene una serie di composti come l’anandamide, un neurotrasmettitore il cui nome deriva dal termine sanscrito ananda - beatitudine interiore. Il cioccolato è anche ricco di feniletilamina (PEA), un ormone della classe delle anfetamine che rilascia dopamina nei centri del piacere del cervello e stimola sentimenti di eccitazione, attrazione ed euforia. Al suo internoanche il triptofano, un aminoacido chiave nell’aumento del livello di serotonina dell’organismo, il neurotrasmettitore responsabile di piacere e relax.

Vaniglia

La vaniglia agisce come un sostituto feromone e comunica emozioni attraverso il profumo. Le proprietà afrodisiache della vaniglia sono dovute, inoltre, al suo legame nella memoria olfattiva con le emozioni sensuali procurate dai dolci: rassicura e abbatte le inibizioni.

Ostriche

Contengono un’alta percentuale di zinco che aumenta la funzionalità degli ormoni e del testosterone. Favoriscono performance sessuali più gratificanti ma anche una migliore fertilità sia per l’uomo che per la donna.

Champagne

Il prezzo elevato lo rende una bevanda da serata speciale. La sua azione afrodisiaca è principalmente legata alla componente alcolica che abbassa le inibizioni.