Zaini e banchi nemici della schiena

foto Afp Correlati Occhialini 3D vietati ai bambini

L'igiene fa crescere in altezza 17:32 - Con il tintinnio della campanella che segna il ritorno sui banchi di scuola, tornano gli allarmi su zaini stracarichi e bambini seduti in modo scorretto. Cattive abitudini non prive di conseguenze visto che cinque bimbi su dieci tra i 6 e i 10 anni soffrono di lombalgia. A lanciare il monito è l'Associazione italiana di fisioterapisti. - Con il tintinnio della campanella che segna il ritorno sui banchi di scuola, tornano gli allarmi su zaini stracarichi e bambini seduti in modo scorretto. Cattive abitudini non prive di conseguenze visto che cinque bimbi su dieci tra i 6 e i 10 anni soffrono di lombalgia. A lanciare il monito è l'

Più acciaccati dei genitori - L'Associazione rileva come il numero degli alunni di scuola elementare che presenta dolore alla parte bassa della schiena, sia pari al doppio di quello dei loro genitori quando avevano la stessa età nonostante da anni si tenti di sensibilizzare genitori a una maggiore attenzione alla postura durante l'età più delicata per la salute della colonna vertebrale.



"Dritte" pratiche - Anche i bambini devono essere informati. Per questo è stato pubblicato l'opuscolo "La schiena va a scuola: prime regole per rispettarli". Tra i consigli pratici: la scrivania deve essere proporzionata all'altezza e il bambino deve poterci appoggiare gli avambracci con le spalle rilassate. Lo zaino non deve superare il 20% del peso corporeo e, una volta indossato, non deve oltrepassare la linea delle anche.