E-cig per smettere? Modeste

I fumatori che passano alle sigarette elettroniche per cercare di smettere hanno la stessa probabilità di successo di chi ricorre ai cerotti alla nicotina, ossia modesta. E' la conclusione di uno studio neozelandese condotto dal National Institute for Health Innovation dell'Università di Auckland, pubblicato su The Lancet.

Vincono le e-cig di misura - La ricerca è la prima a comparare sigarette elettroniche e i cerotti che rilasciano nicotina, valutando gli effetti sulla salute in un ampio gruppo di soggetti, nella vita reale. La e-cig è risultata vincente in quanto più efficace nel ridurre il consumo di sigarette al tabacco.



Lo studio - I ricercatori hanno selezionato 657 fumatori e fumatrici intenzionati a smettere, dividendoli in tre gruppi: 292 hanno ricevuto una fornitura di 13 settimane di e-sigarette con ricariche contenenti fino a 16 mg di nicotina per ml, altri 292 hanno ricevuto un'analoga fornitura di cerotti alla nicotina di un tipo di cui erano noti sicurezza ed efficacia, e i restanti 73 hanno ricevuto e-sigarette placebo, cioé prive di nicotina. I due gruppi dotati di sigarette elettroniche ignoravano la quantità e/o la presenza di nicotina nelle ricariche ricevute.



Alla fine delle 13 settimane, e dopo tre mesi di controlli, i volontari sono stati sottoposti a test per stabilire se erano riusciti ad astenersi dal fumo. Al termine dei sei mesi complessivi dello studio è emerso che solo il 5,7 per cento aveva smesso completamente. La percentuale di successi è risultata più alta nel gruppo delle e-sigarette (7,3 per cento), rispetto al 5,8 per cento del gruppo dei cerotti alla nicotina e al 4,1 per cento del gruppo delle e-sigarette placebo.