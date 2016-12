Dopo una notte insonne più calorie nel carrello

foto Ansa Correlati Dieta sana "salva vita" dopo l'infarto

17:10 - Il carrello della spesa si riempie di calorie se si va al supermercato dopo una notte insonne: si comprano alimenti ipercalorici e in porzioni più abbondanti, segno che la carenza di sonno priva della lucidità necessaria per fare sani acquisti, almeno in fatto di cibo. E' quanto dimostra una ricerca condotta dall'Università di Uppsala e pubblicata su Obesity.

Lo studio - Finora non era stato indagato l'effetto della carenza di sonno sul carrello della spesa. Gli svedesi hanno chiesto a un gruppo di volontari di fare una spesa simulata con a loro disposizione meno di 50 euro. In una prima fase, i partecipanti dovevano fare spesa dopo una notte insonne. Nella seconda, dopo una normale notte di sonno.



In entrambi i casi i soggetti fanno spesa dopo aver fatto colazione per non essere influenzati dalla fame. Ma dopo la notte insonne i partecipanti mettono nel carrello cibo per un valore calorico complessivo del 9% maggiore e in termini di peso del 18% più alto.



Resta da capire se il deficit di sonno indebolisce integralmente la capacità decisionale nel fare acquisti di ogni genere o se influenza solo le spese di generi alimentari.