L'Aifa vieta utilizzo di 9 farmaci Geymonat

foto Ansa 13:54 - L'Agenzia Italiana del farmaco ha vietato, in via cautelativa, l'utilizzo di nove farmaci della Geymonat per difetti di qualità. Si tratta di Alvenex 450 mg, Gastrogel 2g/10ml, Sucrate 2g gel orale; Intrafer 50 mg/ml, Nabuser 30; Citogel 2g/10ml, Ecomì, Venosmine 4% e Testo Enant. Chi dovesse averli in casa è invitato "a non utilizzarli in attesa del completamento delle indagini" per la possibile minor presenza di principio attivo. - L'ha vietato, in via cautelativa, l'utilizzo di nove farmaci dellaper difetti di qualità. Si tratta di450 mg,2g/10ml,2g gel orale;50 mg/ml,30;2g/10ml,4% e. Chi dovesse averli in casa è invitato "a non utilizzarli in attesa del completamento delle indagini" per la possibile minor presenza di principio attivo.

I farmaci sono stati bloccati alla distribuzione. La Geymonat è la stessa azienda delle supposte per neonati sequestrate a giugno. Un'indagine coordinata dalla Procura di Frosinone e condotta dal Nas di Latina assieme all'Aifa, aveva portato nel giugno 2013 al ritiro dei lotti di Ozopulmin prodotto dall'azienda. Ora il sospetto di difetti di qualità si è esteso ad altri prodotti e riguarda la possibile presenza di un quantitativo di principio attivo inferiore a quello approvato e indicato in etichetta. Si attendono ora i risultati delle analisi dell'Istituto Superiore di Sanità, che potrebbero portare alla revoca del provvedimento dell'Aifa.



L'Agenzia del farmaco: "Non usate i prodotti Geymonat fermati" - "Coloro che dovessero avere in casa alcune delle confezioni della Geymonat sequestrate sono invitati a non utilizzarle in attesa del completamento delle indagini", avverte l'Aifa. Si tratta dell'Alvenex 450 mg per l'insufficienza venosa; Gastrogel 2 g/10 ml per l'ulcera gastrica. Sucrate 2 g gel orale per l'ulcera. Intrafer 50 mg/ml per le anemie. Nabuser 30 per l'artrite. Citogel 2g/10 ml per l'ulcera. Ecomì per le infezioni dermatologiche e Venomine 4% per le varici, infine Testo Enant per le patologie sessuali.