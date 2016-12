Gravidanza con trapianto di tessuto ovarico

foto Afp Correlati Suoni prenatali contro la dislessia

Per la prima volta al mondo è stata ottenuta una gravidanza da tessuto ovarico trapiantato nell'addome. Un successo ottenuto presso il Servizio di preservazione della fertilità dell'Istituto di fecondazione in vitro di Melbourne, i cui risultati sono stati presentati alla conferenza della Fertility Society of Australia di Sydney.

Auto trapianto - Una rivoluzione nei trattamenti di fecondità che ha come protagonista una futura madre di 23 anni, identificata solo con il nome di Vali. La donna è ora incinta da 25 settimane di due gemelli, dopo che le ovaie le erano state rimosse quando era sotto trattamento per cancro.



Concepire anche dopo il cancro - I ricercatori del centro avevano prelevato in laparoscopia, conservato e congelato il tessuto ovarico prima che la ragazza iniziasse il trattamento contro il cancro e sette anni dopo gli specialisti dell'ospedale maggiore della città lo hanno innestato nella parete addominale. Due ovuli sono cresciuti con successo e sono stati raccolti, fecondati in vitro e inseriti nell'utero della giovane.



Kate Stern, tra gli autori dell'esperimento, ha spiegato: "Abbiamo dimostrato che il tessuto ovarico può sopravvivere e funzionare normalmente fuori del suo ambiente naturale. La procedura offre alle pazienti di cancro la speranza di concepire".



L'ospedale maggiore di Melbourne intende ora sviluppare un centro di emergenza per prelevare e conservare campioni di tessuto da donne giovani che soffrono di condizioni come il cancro ovarico, prima che il trattamento le renda infeconde.