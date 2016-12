Sale nell'alimentazione, impariamo a dosarlo

16:40 - Si calcola che un italiano consumi, in media, circa 10 grammi di sale ogni giorno, quando dovrebbe assumerne non più di 5 grammi (l'equivalente di un cucchiaino da tè raso). Questo consente di assumere sodio (contenuto nel sale) in quantità non superiore ai 2 grammi al giorno.

Riducendo il consumo di sodio, la pressione arteriosa sistolica (massima) diminuisce di 6-8 mm Hg (millimetri di mercurio) mentre la diastolica (minima) fino a 4 mm Hg. Si tratta di un risultato decisamente buono se pensiamo che, la stessa riduzione, la si può ottenere con un calo di peso corporeo di 10 kg o con 30 minuti di camminata al giorno a passo sostenuto.



La società Italiana di Pediatria, in accordo con un’indagine condotta negli Stati Uniti su 4200 bambini tra gli 8 e i 18 anni, ci avvisa che, nell’alimentazione dei più piccoli, c’è troppo sale nascosto.



Come fare per ridurlo? Innanzitutto è importante imparare a conoscere quali sono le sue maggiori fonti, per evitarlo dove in eccesso. Più della metà del sale (54%), infatti, si nasconde negli alimenti conservati e precotti (utilizzato nella preparazione industriale), il 10% è presente naturalmente nei cibi freschi mentre, circa il 36%, è quello aggiunto durante la preparazione dei pasti.



In 300 g di pizza ci sono circa 2 g di sale, ne basta una per raggiungere la quantità limite giornaliera, in 50 g di prosciutto crudo se ne ritrovano circa 1.3 g, 1 g in un piatto di pasta surgelata pronta, 0.3 g in un pacchetto di crakers e 0.5 g in legumi in scatola. Se utilizziamo legumi freschi o secchi invece di quelli in lattina, evitiamo circa mezzo grammo di sale. Quindi facciamo attenzione alle etichette, soprattutto a quelle dei prodotti confezionati, preferendo quelli in cui la quantità di sodio non supera i 400 mg (0.4 g) per porzione. In Italia, per sensibilizzare sull’argomento, il Ministero della Salute ha siglato nel 2009 un accordo con i produttori di pane per diminuire il contenuto di sale del 15% entro il 2011. L’industria alimentare e il mondo cooperativo, si sono quindi rivolti verso prodotti a basso contenuto di sodio, rispettando così l’impegno d’innovazione preso in accordo con il Ministero della Salute per combattere ipertensione e obesità.



Tutta l’Europa si sta muovendo per questo, quindi che aspettiamo a darci da fare anche tra le mura domestiche?



