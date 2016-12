I cavallucci marini come Viagra naturale

16:29

- Isarebbero un toccasana per l'Eros maschile. In Cina, addirittura vengono preferiti alla magica pillolina blu. Eccoli, allora in bella mostra, in un negozio di medicina cinese a, in Cina. Il loro uso è consigliato, in base alla tradizione orientale come afrodisiaco e come cura per l'. All'animale vengono attribuite anche proprietà terapeutiche contro i problemi ai reni, la perdita di memoria, le infiammazioni, malattie prenatali e artrite.