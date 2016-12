Crema anti età da cura contro i tumori

- La prima crema per il ringiovanimento della pelle che agisce sui geni coinvolti nell'invecchiamento delle cellule sarà creata a partire da una terapia anti tumorale. Il medicamento imiterà il funzionamento di alcuni farmaci usati per la cura dei tumori allodi New York.

Inibire l'avanzata della vecchiaia - La molecola di cui è stato "copiato" il funzionamento, come ha spiegato Andrea Alimonti, ricercatore presso lo Sloan-Kettering al momento della scoperta, è la rapamicina, anti-tumorale di cui si è scoperta casualmente anche la capacità di inibire diversi tipi di senescenza e ringiovanire le cellule. Alimonti aggiunge: "Usare molecole farmacologiche in ambito cosmetico non si puó e cosí abbiamo testato più di 3milacomposti e estratti di origine naturale usando lo stessa metodologia che ci aveva portato all'identificazione della rapamicina. Oggi sappiamo che tre estratti vegetali agiscono nella pelle allo stesso modo ma senza gli effetti collaterali tipici dei farmaci. Li abbiamo provati anche su fibroblasti e pelle umana ricostruita". Dal successo dei risultati è stato deciso di brevettarli e a novembre inizierà la commercializzazione di questi sieri. Il nome scelto dagli scienziati fondatori é rigorosamente italiano (Bottega Organica) perché i "cervelli" alla base della scoperta lo sono e perché gli estratti vegetali provengono dal Sud America e dalla Francia ma sono in realtà coltivati in modo organico in Italia, in Trentino. Il prossimo anno i ricercatori si ripromettono di commercializzarli anche in Europa.