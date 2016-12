Modena, prime mondiali nella chirurgia robotica

foto Ap/Lapresse 10:25 - Due interventi, mai realizzati prima al mondo utilizzando un robot chirurgico, sono stati eseguiti a Modena. A compiere le operazioni nel Nuovo Ospedale Sant'Agostino Estense di Baggiovara, nello specifico l'asportazione del diverticolo dell'esofago cervicale, l'equipe medica guidata da Gianluigi Melotti, direttore del dipartimento di Chirurgia generale. I pazienti - spiega una nota - sono tornati a casa dopo pochi giorni e stanno bene. al mondo utilizzando un, sono stati eseguiti a. A compiere le operazioni nel, nello specifico l', l'equipe medica guidata da Gianluigi Melotti, direttore del dipartimento di Chirurgia generale. I pazienti - spiega una nota - sono tornati a casa dopo pochi giorni e stanno bene.

In entrambi i casi, il primo intervento è stato eseguito l'8 luglio e il secondo pochi giorni fa, si è trattato dell'asportazione di un diverticolo dell'esofago, ossia di formazioni cave e sacciformi della mucosa dell'esofago, presente in una posizione molto delicata poco distante dalla faringe e dalla tiroide.



Operazione di estrema precisione possibile grazie ai robot - Il primo paziente operato è stato un cittadino modenese, il secondo proveniente da Eboli. La durata di ciascun intervento è stata di circa due ore e ha coinvolto ogni volta un'equipe di numerose persone. "Ai pazienti - si legge nella nota dell'Ausl modenese - è stata praticata una piccola incisione nella zona dell'ascella attraverso la quale, sfruttando le ridottissime dimensioni degli strumenti chirurgici e la loro manovrabilità, è stato possibile raggiungere il diverticolo esofageo, asportandolo".



La chirurgia robotica, una tecnica "giovane" - La chirurgia robotica (Robotic Assisted Surgery) consente al medico di effettuare un intervento chirurgico manovrando, a distanza, un robot. E' una tecnica entrata in uso negli ultimi dieci anni: il primo robot chirurgico, chiamato "Da Vinci", fu messo a punto nella Silicon Valley dalla Intuitive Surgical alla fine degli anni Novanta.



I primi esperimenti su questo tipo di chirurgia hanno natura militare e risalgono al periodo in cui il rischio di una guerra nucleare era considerato molto alto e quindi per garantire la sicurezza dei chirurghi si decise di studiare delle soluzioni tecnologiche che permettessero di operare a distanza, vale a dire lontano da zone contaminate o che comunque avrebbero messo a serio rischio l'incolumità anche dei sanitari.