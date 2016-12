Usa, crema antirughe contro il Parkinson

foto Getty Correlati Il mondo unito contro il Parkinson

A dare una nuova speranza ai malati di Parkinson potrebbe essere una crema antirughe. L'ipotesi è di alcuni ricercatori americani che, studiando una famiglia italiana in cui vi erano diversi casi di persone affette dal morbo, hanno evidenziato rallentamenti nella degenerazione delle cellule cerebrali utilizzando un ingrediente attivo contenuto in diverse creme antirughe, chiamato chinetina.

In alcuni casi bloccata la degenerazione cerebrale - Gli studiosi dell'Università della California a San Francisco, che hanno pubblicato i risultati dei primi test sulla rivista Cell, hanno scoperto che ciò che rende il Parkinson una malattia ereditaria era la mutazione di una proteina chiamata Pink1: nel tentativo di trovare qualcosa che bloccasse questa proteina, hanno scoperto i benefici della chinetina. In molti casi la progressiva degenerazione delle cellule cerebrali è stata rallentata, in alcuni addirittura fermata del tutto.



"Risultati incoraggianti" - Per il momento i test eseguiti sono di tipo biochimico e cellulare ma a breve, come spiega il professor Kevan Shokat che ha guidato la ricerca, partirà anche la sperimentazione sugli animali. I risultati ottenuti fino adesso, però, sono incoraggianti secondo gli scienziati, che definiscono la chinetina "una molecola sicura e facilmente reperibile, proprio perché si trova in molte creme antirughe". Le prime ricerche sull'uomo si focalizzeranno proprio su coloro che, come la famiglia italiana oggetto dello studio, hanno una mutazione della proteina Pink1.