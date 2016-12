Tumore al seno, le donne lo sottovalutano

foto Afp Correlati Tumore al seno per una donna su 10

Il cancro al seno non sembra preoccupare le donne. Il dato allarmante emerge da una ricerca della University of Michigan Medical School, secondo cui una donna americana su cinque sottovaluta il rischio di sviluppare un tumore al seno. E ciò, nonostante precedenti in famiglia o abitudini di vita non salutari, come alcol, fumo e sedentarietà. La situazione non migliora in Italia, dove regna la disinformazione: il 60% delle ragazze tra i 18 e i 24 anni dichiara di saperne poco o nulla.

La ricerca americana, pubblicata sulla rivista Patient Education and Counseling, è stata realizzata su un campione di 690 donne a rischio a cui è stato chiesto di compilare un questionario con domande su età e precedenti esperienze di cancro in famiglia. A ciascuna di loro è stata poi attribuita una percentuale di possibilità di sviluppare un tumore alla mammella nel giro di cinque anni. Preoccupante l'esito: subito dopo aver ricevuto questa informazione, una donna su cinque non ricordava quale fosse la propria percentuale di rischio, o peggio ancora dichiarava di essere in disaccordo col dato, mettendo in dubbio che la malattia di un parente stretto (eccezion fatta per la propria madre o sorella) portasse un maggiore rischio.



In Italia la situazione non migliora. Secondo alcuni dati diffusi dalla Lilt (Lega italiana per la lotta ai tumori) in occasione dell'ultima campagna del nastro rosa, anche le donne italiane sembrano sottovalutare il tumore al seno: poche (appena il 9,4%) sanno che colpisce una donna su 10. Le più disinformate sono le giovani: nella fascia d'età 18-24 anni sono il 60,9% quelle che dichiarano di saperne poco o quasi niente, e la percentuale sale al 64,7% tra i 25 e i 34 anni.