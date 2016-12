Flora batterica debole col cesareo

foto Afp Correlati Allattare protegge dall'Alzheimer

17:54 - Il parto cesareo influenza la formazione della flora batterica intestinale del bebè: nel neonato, fino almeno ai primi due anni di vita,sarebbe più ristretta e meno ricca di quei batteri buoni che aiutano sia la salute del tratto digerente, sia il corretto sviluppo del sistema immunitario del bambino. Lo rivela una ricerca condotta dal KTH Royal Institute of Technology e pubblicata sulla rivista Gut.

Non acquisisce abbastanza batteri - Il motivo è che, a differenza di quanto avviene nel parto naturale, col taglio cesareo il bebè non passa nel canale del parto e quindi non acquisisce i batteri materni in quantità e qualità adeguate. Gli esperti hanno studiato per i loro primi due anni di vita 24 bambini, di cui una parte nati col taglio cesareo.



Con prelievi ripetuti a diversi intervalli di tempo i ricercatori hanno osservato che nell'intestino dei bimbi nati col cesareo mancavano alcune specie dell'importante gruppo dei Bacteroidetes che è stato collegato al corretto sviluppo del sistema immunitario. A questa carenza, corrisponde invece nel sangue dei "figli del cesareo" un eccesso di alcune molecole (chemochine) legate ad allergie e un deficit di fattori antagonisti deputati proprio a silenziare dette molecole.



Negli ultimi anni si è andata sempre più consolidando la tesi che la flora intestinale sia fondamentale non solo per i processi digestivi ma anche contro obesità, sviluppo delle difese del corpo, allergie e malattie autoimmuni.