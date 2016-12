Aglio crudo riduce i rischi di cancro ai polmoni

L'alimentazione conta - Gli studiosi hanno analizzato le abitudini alimentari di più di 1.400 pazienti malati di cancro al polmone e le hanno comparate a quelle di 4.500 adulti in salute, hanno rilevato che in coloro che mangiavano aglio crudo con regolarità il rischio di sviluppare la malattia risultava ridotto, anche in caso di comportamenti a rischio come quello del fumo di sigaretta.

Il segreto è l'allicina - Nella ricerca si evidenzia che resta da chiarire se gli stessi benefici si ottengono anche quando si consuma aglio cotto, ma precedenti studi hanno già evidenziato che alla base degli effetti benefici dell'aglio c'è l'allicina, una composto che si ottiene quando lo spicchio viene schiacciato o tagliato. Questa sostanza è importante perché agisce come un antiossidante, riducendo i danni dei radicali liberi.