Alzheimer, più rischi con glicemia alta

foto Afp Correlati Allattare protegge dall'Alzheimer

La carenza di ferro aumenta rischi di demenza 16:22 - Livelli elevati di zucchero nel sangue aumentano il rischio di Alzheimer. Maggiore è la glicemia media di una persona, ossia la concentrazione di glucosio nel sangue, anche in assenza di diabete, maggiore il suo rischio di ammalarsi. Lo rivela un maxi studio condotto presso la Health University of Washington e pubblicato sul New England Journal of Medicine. - Livelli elevati di zucchero nel sangue aumentano il rischio di Alzheimer. Maggiore è la glicemia media di una persona, ossia la concentrazione di glucosio nel sangue, anche in assenza di diabete, maggiore il suo rischio di ammalarsi. Lo rivela un maxi studio condotto presso lae pubblicato sul

Glicemia sotto la lente - Gli esperti hanno analizzato per svariati anni la glicemia (sia a digiuno che no) di un campione di duemila persone over 65 e seguito nel tempo il loro stato di salute. La glicemia di ciascun partecipante è stata monitorata costantemente, quindi gli scienziati hanno avuto a disposizione una grande mole di dati.



Più problemi col diabete - E' emerso che il rischio di sviluppare il morbo è del 18% maggiore per persone con un livello medio di glucosio di 115 milligrammi per decilitro di sangue rispetto a persone con una glicemia media di 100 mg/dl. I problemi aumentano in presenza di diabete, malattia in cui la glicemia media è sempre molto alta: il rischio di questo tipo di demenza è del 40% più alto con una glicemia media di 190 mg/dl rispetto a una di 160 mg/dl. Benché sia prematuro pensare che tenendo sotto controllo la glicemia si possa prevenire l'Alzheimer, questo studio mostra ancora una volta che troppo zucchero fa male alla salute, anche a quella del cervello.