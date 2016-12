Occhialini 3D vietati ai bambini

foto Afp Correlati Vista a rischio con gli occhiali "tarocchi"

18:10 - La diffusione del 3D anche tra le mura domestiche, grazie ai televisori di ultima generazione, ha messo in allarme i ministeri della Salute e dello Sviluppo economico. I due dicasteri, in una circolare congiunta, sconsigliano l'uso degli occhialini 3D ai bambini che hanno meno di sei anni.

Un vero e proprio foglietto illustrativo - Nel "bugiardino" con le avvertenze sull'uso dell'accessorio sarà scritto precisamente: "L'utilizzo è controindicato per i bambini al di sotto dei 6 anni di età". Gli ammonimenti sono stati formulati sulla base del parere del Consiglio superiore di sanità dopo aver consultato anche le associazioni di categoria corrispondenti.



Avvertimenti anche per gli adulti - Tra i consigli, quello di evitare, a qualsiasi età, una visione per una durata superiore a quella di un film. Inoltre nel "foglietto illustrativo" che sarà allegato agli occhialini saranno indicate le modalità di pulizia e ricordato che questi dispositivi possono dare problemi alla vista.



Nella circolare si legge: "E' opportuno interrompere la visione in 3D in caso di comparsa di disturbi agli occhi o di malessere generale e, nell'eventualità di una persistenza degli stessi, consultare un medico".

Entro un mese, le aziende produttrici dovranno aggiornare i propri siti web con le raccomandazioni, entro tre mesi dovranno inserire nei prodotti l'invito a consultare il materiale online ed entro sei mesi dovranno inserirlo nella prima pagina dei manuali cartacei degli occhiali.