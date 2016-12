L'igiene fa crescere in altezza

foto Sito ufficiale Correlati Lavarsi le mani è prevenire

Denti sani? Cena senza carboidrati 18:40 - L'igiene nei primi anni di vita può influenzare lo sviluppo fisico dell'individuo. In particolare, i bambini sotto i cinque anni che vivono in buone condizioni sanitarie e ambientali sembrerebbero essere più alti di 0,5 cm rispetto ai coetanei in condizioni igieniche precarie. I dati sono riportati in una revisione sistematica di Cochrane.

La sporcizia ritarda la crescita - Gli esperti sottolineano che, quando, un bambino è costretto a vivere in ambiente malsano ha un ritardo della crescita che induce a un'altezza ridotta. Sono stati condotti 14 studi che hanno coinvolto oltre 10 mila bambini in diverse parti del mondo: Bangladesh, Etiopia, Nigeria, Cile, Guatemala, Pakistan, Nepal, Sud Africa, Kenya e Cambogia. La maxi ricerca è uno spunto di riflessione in più per espandere l'accesso ad acqua pulita e sapone nelle parti del globo più in difficoltà.