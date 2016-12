I bimbi mangiano meglio d'estate

Il pesce è un alimento indispensabile per una crescita sana ed equilibrata: secondo uno studio dell'Università di Stoccolma su 3.200 bimbi, riporta l'Osservatorio, "chi mangia più pesce dal primo anno di vita e per i successivi sette sviluppa minori casi di malattie di origine immunologica. Un'assunzione precoce e regolare di pesce, sin dalla prima infanzia, svolge un effetto favorevole nella prevenzione dalle malattie allergiche ". Anche per questo è stata creata l'iniziativa Food Coaching, con alcuni consigli su come gestire al meglio l'alimentazione dell'intera famiglia.Gli esperti sottolineano: "I primi 3 anni di vita sono fondamentali per la strutturazione dei gusti, delle abitudini alimentari e del rapporto con il cibo. Le preferenze dei bambini per determinati cibi non sono né innate né immodificabili. E' importante che i pediatri vigilino sulle abitudini nutrizionali e che i genitori sappiano che il comportamento alimentare è il risultato dell'esperienza e dell'apprendimento".Non è solo il cibo in sé e per sé a contare nell'alimentazione dei piccoli. Per gli studiosi, gioca un ruolo decisivo anche l'ambiente in cui il cibo viene offerto: i genitori devono evitare sia di usare il cibo come ricompensa, sia costringere i bambini a mangiare pietanze sgradite. Per aumentare il gradimento di nuovi alimenti, un'offerta ripetuta in un contesto sociale favorevole può risultare molto efficace.