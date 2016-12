Il telefonino "stressa" le ghiandole salivari

foto Afp Correlati "Tumori da cellulare aumentati del 200%"

Chi usa troppo il telefonino potrebbe avere nella saliva i segni di quel maggior rischio di tumori paventato da molti, ma di cui non ci sono ancora prove certe. Lo afferma uno studio dell'Università di Tel Aviv pubblicato dalla rivista Antioxidants and Redox Signaling.

Stress ossidativo - I ricercatori si sono concentrati sulla saliva perché il cellulare durante le conversazioni è molto vicino alle ghiandole salivari. Per lo studio sono stati confrontati campioni di saliva di 20 persone che usavano il telefonino per più di otto ore a settimana, alcune delle quali anche per 40, con quelli di altrettante persone sorde, che quindi usavano il dispositivo solo per mandare sms.



Nell'articolo si legge: "Abbiamo trovato un aumento significativo di tutti gli indici di stress ossidativo nella saliva degli utilizzatori dei telefonini, mentre flusso salivare, proteine totali, albumina e amilasi erano più bassi in questi soggetti. Questo conferma l'ipotesi che il telefonino potrebbe causare stress ossidativo e modificare le funzioni della saliva".



Lo stress ossidativo, sottolineano gli autori, è particolarmente pericoloso perché può aumentare il rischio di sviluppare tumori. Gli esperti concludono: "Anche se non stabilisce una diretta corrispondenza, lo studio rafforza le tesi per cui l'uso del telefonino potrebbe essere pericoloso a lungo termine".