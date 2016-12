Attività fisica, concediamocela senza sconti

13:19 - Per uno stile di vita salutare, oltre ad una corretta alimentazione, è fondamentale praticare un’adeguata attività fisica. Cosa si intende per attività fisica? Secondo la definizione data dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, essa è intesa come "qualunque sforzo esercitato dal sistema muscolo-scheletrico che si traduce in un consumo di energia superiore a quello in condizioni di riposo”.

Palestra, piscina, corsi, centri sportivi e che più ne ha più ne metta. Tutte cose buone ma, chiediamoci cosa facciamo una volta fuori dalla palestra. Quanti dedicano mezz’ora del proprio tempo ad una sana passeggiata a passo svelto? Quanti utilizzano le scale di casa o dell’ufficio snobbando l’ascensore? Quanti scendono qualche fermata prima del solito da bus o metropolitana per raggiungere la mete desiderata o scelgono le strade più lunghe? La routine quotidiana ci offre continue possibilità di esercitare un’attività fisica, ma pochi le sfruttano.



Semplicemente fare delle passeggiate di mezz’ora, mantenendo un’andatura costante, è sufficiente a migliorare la circolazione, a tonificare i muscoli e a metabolizzare i grassi. Se possiamo andare a lavoro a piedi o in bicicletta, perché non sfruttare questa possibilità? Perché non evitare l’uso della macchina per piccoli spostamenti, come per esempio andare a comprare l’alimento mancante nel vicino alimentari? Per non parlare, poi, delle molteplici attività che possono essere svolte in compagnia di amici, come fare delle passeggiate nel parco o andare a ballare, oppure all’aria aperta insieme ai nostri bambini o ai nostri amici a quattro zampe.



Secondo il “Progetto Cuore”, promosso anche dall’Istituto superiore di Sanità (ISS), un esercizio fisico svolto in maniera regolare e moderato può aiutare molto: irrobustisce il cuore e lo rende più resistente alla fatica. L’attività fisica, inoltre, oltre a facilitare la perdita di peso, migliora la pressione arteriosa, il tasso di colesterolo nel sangue e permette di prevenire o di tenere sotto controllo il diabete di tipo 2, tipico dell’età adulta; aiuta poi contro lo stress e fa diminuire la voglia di fumare nei soggetti fumatori. Non rimandiamo, iniziamo oggi stesso: non c’è un livello minimo di attività fisica per ottenere dei benefici, poco è sempre meglio di nulla!



