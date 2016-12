Conosci tutto sul pesce?

11:48 - Si fa presto a dire: “Oggi ho fatto un pranzo a base di pesce”! Aver mangiato un antipasto a base di capesante e cozze gratinate o un primo a base di spaghetti allo scoglio con vongole, seppioline, gamberetti e calamari è ben diverso, infatti, dall’aver mangiato un trancio di merluzzo o di tonno.

Nel parlare di “prodotti della pesca”, spesso si rischia di generalizzare, parlando indifferentemente di pesce, molluschi e crostacei, che hanno invece caratteristiche molto diverse tra loro.



ll pesce (merluzzo, pesce spada, sogliola, tonno e trote, tanto per citarne alcuni), è un alimento ricco di elementi nutritivi molto eterogeneo. Oltre ad una buona quantità di proteine di elevato valore biologico, poiché contenenti aminoacidi essenziali, è ricco di selenio, fluoro, iodio e fosforo, vitamine del complesso B, A e D. Il pesce contiene, inoltre, basse percentuali di colesterolo e grassi diversi da quelli che si assumerebbero consumando altri alimenti: acidi grassi essenziali ad alto grado di insaturazione, come gli Omega 3 (EPA e DHA), importantissimi per l’organismo e capaci di rivestire azioni antitrombotiche e ipocolesterolemizzanti.



Mediamente, la quantità di grassi contenuta nel pesce è bassa. Sebbene sia pressoché impossibile individuare ad occhio nudo la parte grassa, possiamo però distinguere tre differenti categorie, in base alle diversa quantità presente: pesci magri, pesci semigrassi e pesci più grassi. I primi presentano percentuali di grassi inferiori al 3%, come la sogliola, il merluzzo, l’orata, il branzino (o spigola) e il dentice. Nella seconda categoria troviamo, invece, pesci con un contenuto di grassi compreso tra il 3% e l’8%, come la trota e il pesce spada. Infine, nella terza e ultima categoria, ci sono i pesci con un contenuto di grassi superiore all’8%, come il tonno, lo sgombro e il pesce persico. E’ importante però sapere che, anche i grassi essenziali polinsaturi contenuti nei pesci meno magri, possono migliorare sia la qualità dei grassi circolanti nel sangue che la loro fluidità. Non sono grassi pericolosi, hanno anzi un’azione protettiva. Tutto questo, ovviamente, sempre nelle giuste quantità.



Scopri di più sul mondo Bioimis visitando il sito www.bioimis.it