Mangiare a qualsiasi orario, sì o no?

L’in cui mangiamo, infatti, non è assolutamente indifferente. Il perché è presto detto: anche l’uomo, come la natura, ha dei ritmi dettati dai cicli naturali, detti(cicli di quasi un giorno), scanditi da fattori che sono propri dell’organismo. Primo tra tutti, il cosiddetto “orologio biologico”, localizzato nell’ipotalamo che si occupa di regolare i sistemi omeostatici come il sonno e l’attività, i livelli ormonali, l’appetito e diverse altre funzioni corporee nell’arco delle 24 ore. Ci sono poi fattori esterni, come l’alternanza luce-buio, la rotazione terrestre e la temperatura. E’ importante, inoltre, tenere conto della regolazione a livello ormonale che, interconnessa con i ritmi circadiani, ha un peso importante nella regolazione metabolica.Si può, pertanto, cercare di organizzare l’alimentazione tenendone conto. Esistono, infatti, ormoni che favoriscono l’accumulo di grasso (liposintesi) e ormoni, invece, che ne favoriscono l’utilizzo (lipolisi). Un’e mirata consente di operare una selezionare finalizzata alla stimolazione dell’una o dell’altra tipologia ormonale. Mangiare un alimento di mattina, può provocare un effetto stimolante per il dimagrimento mentre, se lo mangiamo la sera, può provocare l’effetto opposto. Tutto ciò è sufficiente a darci l’idea di quanto sia complesso questo meccanismo. E’ quindi fondamentale rispettare le fasce orarie in cui alimentarsi, seguendoprecisamenteScopri di più sul mondo Bioimis visitando il sito