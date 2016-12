Niente sonni tranquilli con la luna piena

foto Afp Correlati Giornata del sonno: regole per "sogni d'oro"

Poco sonno rende le donne irritabili 16:27 - La luna piena fa dormire male. E non perché sia vera la leggenda secondo la quale il nostro satellite ha il potere di far crescere peli, zanne e artigli trasformando gli uomini in licantropi, ma perché gli esperti parlano di una sorta di "orologio circalunare" che si accorda con il ciclo lunare. A dirlo sono i ricercatori svizzeri dell'Università di Basilea che hanno pubblicato il loro studio sull'argomento su Current Biology. - La luna piena fa dormire male. E non perché sia vera la leggenda secondo la quale il nostro satellite ha il potere di far crescere peli, zanne e artigli trasformando gli uomini in licantropi, ma perché gli esperti parlano di una sorta di "orologio circalunare" che si accorda con il ciclo lunare. A dirlo sono i ricercatori svizzeri dell'che hanno pubblicato il loro studio sull'argomento su

Orologio interno - Il sonno meno pesante è uno strumento di protezione usato dai nostri antenati per proteggersi dai predatori che cacciano nelle notti di luna piena. Il nostro corpo è programmato per farci dormire meno quando c'è la luna piena. Si impiega più tempo ad addormentarsi e, quando finalmente si cade fra le braccia di Morfeo, il sonno è più leggero.



Silvia Frey, tra gli autori della ricerca, ha detto: "Le nostre scoperte sono le prime che evidenziano l'esistenza di un orologio circalunare negli uomini. Pensiamo che funzioni a livello molecolare e cerebrale, probabilmente nell'ipotalamo, la stessa parte che regola il ritmo circadiano".



Lo studio - La ricerca ha esaminato l'andamento del sonno di 33 volontari. Le scannerizzazioni effettuate durante le notti di luna piena hanno mostrato una riduzione dell'attività cerebrale del 30% durante la fase di sonno profondo.



I partecipanti hanno impiegato 5 minuti più del normale per addormentarsi. In media, hanno dormito venti minuti in meno rispetto al resto del mese e il loro sono è stato di qualità minore. I ricercatori hanno inoltre rilevato che che i partecipanti avevano livelli più bassi di melatonina, l'ormone che regola i cicli del sonno.