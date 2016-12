Saltare la colazione fa male al cuore

foto Afp Correlati Dormire sette ore è la ricetta salvacuore

Una settimana di ferie protegge il cuore 16:08 - Saltare la colazione è una cattiva abitudine alimentare che può nuocere alla salute del cuore al punto da accrescere le patologie dell'apparato cardiocircolatorio ed esporre ad attacchi cardiaci fatali con maggiore frequenza rispetto alla media. Almeno in base a uno studio condotto dalla Harvard School of Public Health.

Studio su uomini - La ricerca è stata condotta fra il 1992 e il 2008 su un campione di 27mila individui di sesso maschile fra i 45 e gli 82 anni. I volontari hanno partecipato a un'indagine complessiva sull'alimentazione e sulle sue conseguenze sulla salute. E' stato rilevato un aumento del 27% del fattore di rischio cardiologico, in particolare di mortalità per insufficienza coronarica, fra coloro che erano soliti saltare la prima colazione.



Fattori di rischio supplementari - D'altra parte, in questa categoria, rientra una percentuale maggiore di fumatori e bevitori scarsamente attivi dal punto di vista fisico, oltre che celibi. In ogni modo Leah Cahill, ricercatrice di Harvard e principale autrice della ricerca, sottolinea: "Saltare la colazione può condurre di per sé a rischi quali l'obesità, l'ipertensione, un forte tasso di colesterolo e di diabete che sono in grado di favorire alla lunga una crisi cardiaca".