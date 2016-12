Realizzato il bisturi che "annusa" il cancro

foto Dal Web Correlati Il tumore si scopre col cioccolato

Farmaco smart contro il cancro della pelle 18:41 - E' stato sviluppato un bisturi intelligente che, come un segugio, scova i tumori dall'"odore". L'invenzione è degli scienziati dell'Imperial College di Londra che hanno pubblicato i risultati su Science Translational Medicine. Questo innovativo strumento promette di rendere più accurata la rimozione chirurgica del cancro, riducendo il rischio di recidive.

Il primo bisturi col "naso" - Le prime sperimentazioni su 91 pazienti hanno dato esito positivo e partiranno adesso altri test che coinvolgeranno pazienti in tre ospedali londinesi. Il bisturi si chiama "iKnife" e taglia il tessuto tumorale bruciandolo. In seguito, lo strumento analizza il "fumo" che il tessuto rimosso emana, identificando in tempo reale se è tumorale o sano.



In questo modo, il dispositivo dà un'indicazione precisa al chirurgo che può comprendere se ha rimosso con precisione il tumore non lasciando tracce nel corpo del paziente. Il "naso" del bisturi è uno spettrometro di massa, uno strumento molto usato in chimica per capire l'identità delle sostanze