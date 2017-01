Soft drink, sappiamo cosa beviamo?

foto Bioimis Correlati Bibite killer, forse 200mila vittime l'anno

Una ricerca accusa le multinazionali: "Nemiche della salute" 14:44 - Con l’arrivo della bella stagione, complice il caldo, il nostro corpo ha bisogno di incamerare più liquidi. Spesso, però, anche per placare il senso di spossatezza, a un bicchiere d’acqua fresca preferiamo una bevanda dolce che, oltre a toglierci la sete, ci fa sentire anche un po’ più "carichi". Ci siamo mai chiesti, però, cosa contengano realmente queste bibite? - Con l’arrivo della bella stagione, complice il caldo, il nostro corpo ha bisogno di incamerare più liquidi. Spesso, però, anche per placare il senso di spossatezza, a un bicchiere d’acqua fresca preferiamo una bevanda dolce che, oltre a toglierci la sete, ci fa sentire anche un po’ più "carichi". Ci siamo mai chiesti, però, cosa contengano realmente queste bibite?

Molto spesso, infatti, a fronte di un valore nutrizionale irrilevante, dal momento che non ne traiamo benefici in termini di salute, la quantità di zucchero contenuta in queste bevande è così elevata da diventare addirittura tossica, con il rischio di incorrere in obesità e sindrome metabolica.



I giovani sono tra i principali consumatori di bevande zuccherate, complice anche la pubblicità, che spesso propone abitudini di vita e stili alimentari non proprio salutari, affiancando i cosiddetti soft drink ai pasti principali. Le giovani generazioni consumano con sempre più frequenza aranciate, cole, ginger, tè freddi ed energy-drink, soprattutto per il loro gusto dolce e frizzante.



Con un pizzico di fantasia, però, possiamo imparare a preparare da soli, in casa, delle bevande dolci che siano anche salutari ed originali. Perché non preparare, ad esempio, una buona limonata con acqua minerale naturalmente gassata o effervescente naturale, qualche cubetto di ghiaccio e spremuta di limone? Vi aiuterà a dissetarvi, con gusto e leggerezza.