Magri subito? Occhio alle bufale

C'è la dieta della luna, degli omogeneizzati o ipnotica. Ma inseguire il miraggio del dimagrimento rapido con bizzarre mode alimentari può rivelarsi un flop. L'Unione nazionale consumatori (Unc) lancia l'allarme di possibili inganni. Il segretario generale dell'associazione, Massimiliano Dona, ricorda: "Per dimagrire non bisogna avere fretta. Ciò che va modificato sono le errate abitudini alimentari di sempre".

"Attenti agli stregoni" - Dona mette in guardia le aspiranti taglia 40: "Se si vuole davvero perdere peso ci si deve rivolgere agli esperti, evitando di seguire diete strampalate, frutto di improvvisati stregoni".



Da un'indagine della nostra associazione, precisa Dona, sono emersi consigli sul cibo davvero curiosi: c'è chi suggerisce di nutrirsi esclusivamente di patate o chi invita a bere vodka perché considerata meno calorica del vino. Sono poi in voga la dieta della luna, quella degli omogeneizzati e perfino quella ipnotica.



I consigli dell'Unc - Fermo restando che una dieta equilibrata va adeguata all'organismo di chi la deve seguire, ecco alcuni utili consigli dell'Unc per perdere i chili di troppo.

1. Iniziare i pasti con un'abbondante insalata mista, moderatamente condita, che sostituisce il contorno, dà un senso di sazietà e fornisce importanti principi nutritivi

2. Evitare tipologie di pane speciali a cui vengono spesso aggiunti grassi animali e vegetali

3. Chi ama i formaggi dovrebbe ridurne il consumo e preferire quelli “leggeri”, accanto a latte o yogurt scremati

4. La carne andrebbe alternata con il pesce alla griglia o lesso, condito con solo limone o poco olio

5. Prediligere il consumo di verdura e frutta

6. Limitare il consumo di bevande alcoliche e/o zuccherate.



Alzarsi dalla sedia è meglio - Dona conclude: "Più in generale, si dovrebbe scegliere un'alimentazione varia, si dovrebbero limitare le dosi e bisognerebbe tenere sempre a mente che una vita sedentaria è nemica della linea: senza fare un po' di moto è pressoché impossibile dimagrire".