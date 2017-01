Mutazione genetica dietro i casi di Sla

Studiati i geni di centinaia di pazienti - Mario Sabatelli, tra gli autori dello studio e responsabile del Centro Sla del Policlinico Gemelli, ha spiegato: "Abbiamo studiato il Dna di 420 pazienti e trovato in alcuni mutazioni nella regione di regolazione (chiamata 3'UTR) che controlla la quantità di proteina FUS da produrre nella cellula. Per accertare gli effetti delle mutazioni abbiamo studiato i fibroblasti (cellule cutanee) ottenute da biopsie di pelle. Così abbiamo confermato che la proteina FUS è presente in quantità enormemente superiori alla norma nei pazienti". E' la prima volta che nella Sla risulta implicata una proteina presente in quantità eccessive e quindi tossiche nei motoneuroni.