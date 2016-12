Functional Food, il cibo che fa bene

Che il cibo sia, per l’uomo, fonte di nutrimento, è fuori discussione, ma si fa sempre più largo la convinzione che, in natura, esistano dei cibi in grado di offrire anche un grande vantaggio in termini di salute , tenendoci al riparo da particolari malattie. Si tratta dei cosiddetti “ alimenti funzionali ”. Conoscere tali cibi e le loro proprietà benefiche è di fondamentale importanza, mentre è necessario tenersi alla larga da tutti quei prodotti che vantano proprietà miracolose .

Come riconoscere gli alimenti funzionali? Sono ovunque e per trovarli non occorre andare troppo lontano, magari in negozi specializzati. Li troviamo nei banchi del supermercato e sono il pesce, i legumi, le carni bianche, la frutta fresca e secca, lo yogurt, la verdura cotta e cruda, il caffè, il tè verde e il cacao.



Impariamo a conoscere le loro proprietà. Sapere cosa mangiamo e come associare i vari cibi nel corso della nostra giornata è il primo e importante passo per stare meglio con se stessi, in armonia con la natura e con il proprio corpo.



Scoprite di più sul mondo di Bioimis visitando il sito www.bioimis.it