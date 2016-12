Gli si ferma il cuore, ibernazione lo salva

Una procedura "salva-cervello" - Utilizzando questa tecnica si riducono i possibili danni cerebrali. Il giovane ora sta bene e non ha riportato danni neurologici. Come riferisce il Resto del Carlino, il ragazzo è stato colpito dall'arresto cardiaco la scorsa settimana in un comune del Bolognese. L'uomo è stato defibrillato, stabilizzato e intubato. Poi è stata avviata la procedura di ipotermia per abbassare la temperatura a 35 gradi: è stato usato un kit adesivo speciale, 7-8 placche rettangolari contenenti un gel speciale che permette di ridurre velocemente la temperatura corporea.

Una volta all'ospedale, il ragazzo è stato accolto all'unità di Emodinamica e sottoposto a coronarografia, che ha escluso l'infarto, poi ricoverato in Rianimazione, dove è stato sedato ed è rimasto "congelato" per 24 ore. Dopo tale periodo di tempo, la temperatura è stata fatta risalire gradualmente. In seguito è stato trasferito in Cardiologia, dove sono stati disposti esami per approfondire la natura dell'arresto cardiaco e stabilire la terapia.