Il pesce giova solo a piccole dosi

Crostacei e alghe salvano la tiroide 16:18 - Troppo pesce nella dieta potrebbe nuocere al nostro organismo. Così gli esperti consigliano di limitare le dosi di pesce a due porzioni settimanali. La colpa è di mercurio, Pcb (policlorobifenili) e altre sostanze inquinanti. A lanciare l'allarme è l'Agenzia di sicurezza alimentare francese (Anses) per bilanciare le necessità nutrizionali con i pericoli legati alla contaminazione. - Troppo pesce nella dieta potrebbe nuocere al nostro organismo. Così gli esperti consigliano di limitare le dosi di pesce a due porzioni settimanali. La colpa è di mercurio, Pcb (policlorobifenili) e altre sostanze inquinanti. A lanciare l'allarme è l'Anses) per bilanciare le necessità nutrizionali con i pericoli legati alla contaminazione.

Occhio a salmone e anguille - Per i pesci grassi (come salmone, aringhe, trota) le dosi si riducono a una volta ogni 7 giorni, mentre per alcune specie d'acqua dolce, i cosiddetti "bioaccumulatori", di cui fanno parte anguilla e carpa, il consiglio è limitarsi a due volte al mese. Gli ammonimenti riguardano in particolare donne incinte e bambini.



La ricerca - Lo studio su cui si basano le raccomandazioni è partito oltre un anno fa, su richiesta delle autorità sanitarie d'Oltralpe. Si è tenuto conto degli effetti benefici legati alla presenza nel pesce di acidi grassi Omega 3 e dei livelli di contaminazione di diossina, mercurio organico e Pcb, sostanze la cui azione tossica è particolarmente pericolosa nel periodo prenatale e nella prima infanzia. Gli esperti hanno considerato che i benefici ormai accertati degli Omega 3 contro i tumori e le malattie cardiovascolari vanno sicuramente sfruttati, ma nei limiti imposti dai rischi dell'inquinamento delle acque, sempre più allarmante.



Colpa dell'inquinamento - Una ricerca dello scorso gennaio aveva indicato, infatti, che la deforestazione nel mondo si è tradotta in uno sversamento nei laghi e fiumi di circa 260 tonnellate di mercurio prima trattenute nel suolo dagli alberi. Oggi la quantità di mercurio presente nei primi 100 metri di profondità dell'oceano è raddoppiata negli ultimi cento anni. Il consiglio è comunque mangiare pesce, alternando però specie diverse. E facendo particolare attenzione ai quelle di acqua dolce "bioaccumulatori" (anguille, barbo, scardola, carpa, pesce gatto) da mangiare al massimo due volte al mese nella popolazione generale. Ma il limiti sono maggiori per le donne in età fertile, quelle incinte, in allattamento e i piccoli sotto i 3 anni che possono assumerli solo una volta ogni due mesi. Attenzione, infine, al pesce crudo che può essere contaminato anche da microrganismi di origine umana o animale.