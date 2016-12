L'Italia non bada a spese per i farmaci

foto Afp Correlati Farmaci convenzionati: record in Sicilia

16:16 - L'Italia è il sesto mercato a livello mondiale per la spesa farmaceutica. E' quanto emerge al convegno "Il consumo dei farmaci in Italia dal 2000 a oggi tra sostenibilità e innovazione possibile" che si è tenuto all'Istituto superiore di sanità (Iss). La spesa per i farmaci nel nostro Paese ha subito un incremento del 33% dal 2005 al 2012 e per il 75% è sostenuta dal Sistema sanitario nazionale. L'incidenza della spesa farmaceutica pubblica e privata sul Pil è dell'1,6%.

Federfarma: "Colpa delle Asl" - Secondo Federfarma, però, la spesa per i farmaci distribuiti dalle farmacie sarebbe sotto controllo. L'associazione ha fatto sapere: "La spesa per farmaci Ssn distribuiti dalle farmacie continua a calare (-3,94% nel primo quadrimestre 2013, secondo i dati Federfarma), è sotto controllo e monitorata grazie ai dati puntuali forniti dalle farmacie. Al contrario, la spesa per farmaci acquistati ed erogati dalle Asl è in costante aumento, tanto da indurre l'Aifa a stimare, sulla base dei dati incompleti forniti dalle Asl stesse, uno sforamento della spesa farmaceutica territoriale".



Le farmacie, continua la nota, ricordano che il tetto di spesa farmaceutica territoriale è stato ripetutamente ridotto e portato, da ultimo, dal 13,1% del Fondo sanitario nazionale all'11,35%.