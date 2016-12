Vacanze sicure col pancione

foto Afp Correlati Adulti di successo con l'allattamento al seno

Le donne in dolce attesa possono godere il relax di spiaggia e mare con serenità. A patto, però, di rispettare alcune semplici regole per evitare ripercussioni sul proprio organismo e su quello del bebè che sta per nascere.

Schermo totale e no ad alcolici - Nicola Surico, presidente della Sigo, Società italiana di ginecologia e ostetricia, suggerisce alcuni accorgimenti per affrontare una tranquilla vacanza col pancione: non esporsi al sole nelle ore più calde della giornata, utilizzare una protezione totale per evitare, per esempio, la comparsa di antiestetiche macchie sul viso che poi non andranno più via, bere molta acqua (un litro e mezzo o due litri al giorno), evitare gli aperitivi alcolici e il pesce crudo, soprattutto i frutti di mare per il rischio di epatiti.



Via libera invece, al nuoto, che fa bene alla circolazione delle gambe, e a pasti piccoli e frazionati a base di verdura e frutta, evitando quella troppo zuccherina, come uva, banane, ananas e fichi.



Occhio agli sbalzi di pressione - Surico aggiunge: "E' importante inoltre abbandonare la spiaggia se si inizia ad avere mal di testa, perché potrebbe essere colpa del troppo sole preso e bisogna fare attenzione ai cali di pressione causati da spostamenti. Un'altra regola fondamentale è non sedersi mai su una sdraio o sulla sabbia senza un telo, che dev'essere rigorosamente personale. In questo modo si eviteranno le infezioni vaginali, in particolare la candida".