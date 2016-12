Tintarella pericolosa, chi fuma invecchia prima

foto Afp Correlati Lorenzin: "Lotta a fumo, alcol e vizio del gioco"

Giornata antifumo, una lotta lunga 50 anni 15:43 - Bastano due sigarette e due ore di sole al giorno per un anno per far crescere il rischio di invecchiamento precoce di 11 volte rispetto ai non tabagisti e non abbronzati. E chi si spinge a fumare un pacco di sigarette da venti al giorno accumula l'equivalente di dieci anni di rughe. Lo dimostrano gli studi pubblicati sull'ultimo numero di Cosmetic & Toiletries Science Applied. - Bastanoal giorno per un anno per far crescere il rischio diprecoce di 11 volte rispetto ai non tabagisti e non abbronzati. E chi si spinge a fumare un pacco di sigarette da venti al giorno accumula l'equivalente di dieci anni di rughe. Lo dimostrano gli studi pubblicati sull'ultimo numero di

Ricerche su gemelli - Howard Maibach, dermatologo presso la University of California School of medicine di San Francisco, ha sottolineato: "Altri studi svolti su gemelli, monozigoti ed eterozigoti, fumatori e no, hanno mostrato un invecchiamento della pelle proporzionale al numero di sigarette fumate".



Non solo pelle - La "smoking face" (faccia da fumo, per i non anglofoni) include non solo le rughe del viso ma anche, precisa Maibach, "prominenza del profilo osseo del viso, pelle atopica e carnagione arancio-violacea. La nicotina riduce i livelli di ossigeno nei tessuti, induce vasocostrizione, incrementa l'adesione cellulare, inibisce il turn-over dei cheratinociti e stimola la degradazione del collagene".