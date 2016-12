foto Tgcom Correlati Le foto del calendario 10:29 - Bologna, Federica Pellegrini e Maria Grazia Cucinotta sono le donne più famose tra le 12 protagoniste del mondo dello spettacolo, della cultura, dello sport, della moda oltre che dell’informazione, che hanno interpretato la magia del circo in una serie di foto d’autore per il calendario 2014 Progetto MASKS. Realizzato con l’obiettivo di raccogliere fondi in favore dell’AIPI, Associazione Ipertensione Polmonare Italiana. Gli scatti più significativi sono in mostra, dopo un’anteprima a Milano, presso l’antica Biblioteca dell’Università di Bologna. - Bologna, Federica Pellegrini e Maria Grazia Cucinotta sono le donne più famose tra le 12 protagoniste del mondo dello spettacolo, della cultura, dello sport, della moda oltre che dell’informazione, che hanno interpretato la magia del circo in una serie di foto d’autore per il calendario 2014 Progetto MASKS. Realizzato con l’obiettivo di raccogliere fondi in favore dell’AIPI, Associazione Ipertensione Polmonare Italiana. Gli scatti più significativi sono in mostra, dopo un’anteprima a Milano, presso l’antica Biblioteca dell’Università di Bologna.

Il calendario - Le protagoniste del calendario per la lotta contro la malattia rara sono la campionessa di nuoto Federica Pellegrini, le attrici Maria Grazia Cucinotta, Valeria Solarino, Carolina Crescentini, Arianna Scommegna, Paola Minaccioni, l’étoile delle Scala Petra Conti, la campionessa di scherma Nathalie Moellhausen, la stilista Maria Buccellati, la scrittrice Babsi Jones, la cantante Ilaria Porceddu e la conduttrice televisiva Livia Azzariti. Le testimonial, fotografate da Gianluigi Di Napoli, hanno interpretato la magia del circo, esprimendo il proprio modo di essere in termini di autenticità, forza e sensualità.



Una mostra a Bologna - Le immagini hanno permesso di allestire una straordinaria mostra fotografica, visitabile presso dell’Archiginnasio di Bologna, in occasione del Convegno sull’Ipertensione Arteriosa. Con l’obiettivo di raccogliere fondi per l’AIPI, Associazione Ipertensione Polmonare Onlus, gli scatti più significativi, poi, sono stati raccolti in un calendario. Il make-up è stato realizzato da David Larible, il più famoso clown vivente, che ha inventato in esclusiva e adattato elementi di maschere “classiche” da clown al volto di ogni testimonial.



Sensibilizzare l'opinione pubblica - Il progetto MASKS oltre alla raccolta fondi, vuole sensibilizzare l’opinione pubblica esprimendo la necessità da parte di chi vive questa malattia di dover creare un filtro per poter dare e ricevere dall’esterno il sostegno necessario ad affrontare una quotidianità difficile.



La malattia - L’ipertensione arteriosa polmonare è una malattia rara, progressiva e invalidante, che colpisce circa 3.000 persone nel nostro paese, di cui l’80% donne. La patologia influisce fortemente sulla vita delle persone: la stanchezza e la sensazione d'affanno che l'accompagnano possono compromettere in modo significativo lo svolgimento di una vita quotidiana normale. Si tratta di una condizione molto grave: la sopravvivenza, in assenza di trattamento, è di pochi anni.