E' arrivato il vaccino per la meningite

foto Afp Correlati Vaccino anti diabete, test positivi

Poliomielite e difterite potrebbero tornare 14:52 - Un futuro libero dalla meningite è la scommessa a cui risponderà il primo vaccino contro il meningococco B, il ceppo che colpisce con più frequenza nei casi di meningite meningococcica, e che ha appena ottenuto il via libera per l'impiego in Italia da parte dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa). - Un futuro libero dalla meningite è la scommessa a cui risponderà il primo vaccino contro il meningococco B, il ceppo che colpisce con più frequenza nei casi di meningite meningococcica, e che ha appena ottenuto il via libera per l'impiego in Italia da parte dell'

Ricerca italiana - Il nuovo vaccino, spiegano gli esperti di Novartis, "é un successo della ricerca made in Italy, ed è stato sviluppato con una tecnologia rivoluzionaria". Il meningococco B è il batterio responsabile nel nostro Paese della maggior parte dei casi di meningite meningococcica, oltre sei casi su dieci.



Gli esperti hanno spiegato: "Il ceppo B era l'unico ancora privo di copertura vaccinale, ed è particolarmente temuto per la sua capacità di manifestarsi all'improvviso, soprattutto nei primi mesi di vita".



Malattia letale - La patologia evolve in modo molto rapido, e può uccidere nell'arco di 24 ore o causare gravi disabilità permanenti. Ogni anno nel mondo si contano circa mezzo milione di casi di meningite meningococcica. Nel solo 2011, in Italia, il ceppo B ha riguardato il 64% dei casi in generale, e il 77% dei casi di meningite meningococcica nei bambini sotto l'anno di età.