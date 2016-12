Vaccino anti diabete, test positivi

foto Afp Correlati Le fibre sono un'arma contro il diabete

Sperimentazioni con esito positivo per un vaccino contro il diabete giovanile. Si tratta, si spiega su Science Translational Medicine, di un "vaccino inverso" che spegne anziché accendere la risposta immunitaria. I vaccinati hanno prodotto più insulina riducendo le cellule immunitarie "cattive" che attaccano il pancreas.

Necessari ulteriori studi - Il vaccino, messo a punto presso la Stanford University School of Medicine, è stato testato su 80 pazienti. Il ricercatore Lawrence Steinman ha spiegato: "Al momento stiamo organizzando un trial clinico più grande su un maggior numero di pazienti dopo aver visto gli ottimi risultati sui primi ottanta".



La patologia - Il diabete giovanile è una malattia in cui il sistema immunitario del paziente, come "impazzito", attacca e uccide le cellule pancreatiche che producono insulina. Il paziente, quindi, per regolare la propria glicemia, ha bisogno di iniettarsi insulina. I vaccini normalmente servono per stimolare il sistema immunitario ad attaccare il nemico.



Come funziona il nuovo ritrovato medico - In questo caso,però, il vaccino "al contrario" uccide le cellule immunitarie “impazzite” che attaccano il pancreas.

Steinman ha precisato: "L'abbiamo testato su pazienti cui era stata fatta la diagnosi di diabete 1-3 anni prima e visto che i soggetti vaccinati producono più insulina. Inoltre, nel sangue dei pazienti sono ridotte le cellule immunitarie cattive".