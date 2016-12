Tumore del pancreas, al San Raffaele eviti il diabete nei pazienti operati

foto Ansa 14:00 - Al San Raffaele di Milano è stata sperimentata per la prima volta al mondo una tecnica chirurgica per pazienti con tumore al pancreas, che evita loro il diabete. Ciò è stato possibile prelevando dagli ammalati le cellule sane della parte di pancreas non coinvolto dal tumore, "ricostruendolo" nel fegato o nel midollo osseo del paziente. La sperimentazione, condotta su 34 pazienti, ha avuto esito positivo ed è stata pubblicata su Annals of Surgery. - Al San Raffaele di Milano è stata sperimentata per la prima volta al mondo una tecnica chirurgica per pazienti con tumore al pancreas, che evita loro il diabete. Ciò è stato possibile prelevando dagli ammalati le cellule sane della parte di pancreas non coinvolto dal tumore, "ricostruendolo" nel fegato o nel midollo osseo del paziente. La sperimentazione, condotta su 34 pazienti, ha avuto esito positivo ed è stata pubblicata su Annals of Surgery.

La tecnica, testata per la prima volta al mondo, viene illustrata dettagliatamente sulla più importante rivista di chirurgia al mondo.



Lo studio e i risultati - I pazienti con tumore del pancreas, sia nelle forme benigne che in quelle maligne, vengono sottoposti a interventi che comportano l’asportazione parziale o a volte totale del pancreas. Questo determina la perdita parziale o totale delle funzioni del pancreas, di cui la più importante è la regolazione del metabolismo degli zuccheri, che dipende dalla produzione di ormoni pancreatici come l’insulina e il glucagone. Questo può portare a un particolare tipo di diabete, quello di tipo 3c. I ricercatori del San Raffaele hanno sperimentato l’autotrapianto di isole pancreatiche, cioè il prelievo delle cellule del pancreas sane, non ancora intaccate dal tumore, per immetterle nel fegato e nel midollo osseo dove si rigenerano.



Autotrapianto di cellule del pancreas - "L’autotrapianto di isole pancreatiche è una procedura molto complessa, disponibile in pochi centri al mondo, e in Italia solo al San Raffaele. Fino ad oggi questa tecnica era stata utilizzata per migliorare il controllo glicemico nei pazienti operati per pancreatite cronica; per la prima volta abbiamo applicato questa tecnica anche ai pazienti con tumore del pancreas.", dichiara Gianpaolo Balzano, responsabile dell’Unità di Chirurgia Pancreatica dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano.



Le malattie del pancreas - Le patologie del pancreas comprendono: malattie infiammatorie (pancreatiti) acute e croniche, tumori maligni, benigni e "borderline", il diabete mellito e la fibrosi cistica. I tumori al pancreas sono di diverso tipo e in Italia causano ogni anno la morte di più di 8mila persone (in Europa Occidentale è la quarta causa di morte per neoplasia, con 45mila morti ogni anno). In Italia vi sono più di 11.000 nuovi casi all’anno, circa il 3% di tutti i tumori tra uomini e donne. Si tratta di un tipo di tumore in crescita sia nella popolazione maschile (+1% annuo) che femminile (+1,3% annuo).