Il cervello ci protegge a nostra insaputa

Cervello più in forma se ti muovi 16:59 - Il potere della mente è enorme e, a tratti, inspiegabile. Ora uno studio tutto italiano ha rilevato che il nostro cervello ci protegge anche in caso di minaccia inconsapevole. Quando un potenziale pericolo sfugge al nostro campo visivo, il sistema nervoso interviene a nostra insaputa, attivando il corpo in modo che possa rispondere prontamente. La scoperta è stata effettuata dal Centro Studi e Ricerche in Neuroscienze Cognitive dell'Università di Bologna.

La reazione che il nostro cervello fa scattare è del tutto istintiva e può addirittura provocare sbalzi d'umore che non siamo in grado di spiegarci razionalmente. Lo studio - effettuato da Roberto Cecere, Caterina Bertini e Elisabetta Làdavas, pubblicato sulla rivista internazionale Journal of Neuroscience - ha analizzato il contributo specifico delle vie visive corticali e sottocorticali, chiarendo le modalità con cui il cervello umano elabora le informazioni visive che segnalano pericolo.



Volti che esprimono paura - Nel corso dei test effettuati, ai partecipanti venivano mostrate sulla metà destra dello schermo di un computer immagini di volti che esprimevano l'emozione della paura e della felicità. La percezione dei volti era però resa inconsapevole, subliminale: le figure apparivano per pochi millisecondi e venivano subito coperte con l’immagine di un altro volto neutro. Per eliminare il contributo della corteccia visiva nella percezione, i partecipanti erano inoltre sottoposti a Stimolazione transcranica con Correnti Dirette (tDCS), una tecnica non invasiva, in cui viene erogata sullo scalpo una corrente elettrica continua di bassa intensità in grado di influenzare le funzioni neuronali.



Ci difendiamo senza saperlo - Ai soggetti del test veniva poi chiesto di scegliere il più rapidamente possibile l’emozione espressa da altri volti, presentati nella metà sinistra dello schermo. I risultati hanno mostrato che i partecipanti fornivano risposte notevolmente più rapide agli stimoli presentati sulla sinistra dello schermo, solo quando nella parte destra era presente un volto subliminale che esprimeva paura. Questi dati rivelano che l’emozione della paura può essere elaborata dal cervello in maniera inconsapevole.



Tutto merito di un circuito sottocorticale - Le evidenze emerse dallo studio suggeriscono l'esistenza di un circuito sottocorticale che si attiva in maniera estremamente rapida in presenza di stimoli visivi potenzialmente pericolosi, anche quando questi non sono percepiti consapevolmente. Il meccanismo consentirebbe dunque all'organismo di attivare risposte motorie veloci e automatiche, utili per difendersi in caso di pericolo.