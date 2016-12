Pavia, parrucche gratuite dopo la chemioterapia

foto Ansa 13:10 - Le donne ammalate di tumore in cura all'Oncologia dell'ospedale San Matteo di Pavia potranno usufruire gratuitamente di una parrucca per alleviare i disagi provocati dalle conseguenze della chemioterapia. L'iniziativa si è concretizzata grazie alle Onlus "Amici dell'Oncologia del San Matteo" e "AmOs", due associazioni attive nel Policlinico. Le pazienti potranno contare, inoltre, sull'aiuto di acconciatori professionisti che, sempre gratuitamente, forniranno loro una consulenza sulla scelta del colore più adeguato e sul modello. - Le donne ammalate diin cura all'potranno usufruire gratuitamente di unaper alleviare i disagi provocati dalle conseguenze della. L'iniziativa si è concretizzata grazie alle Onlus "" e "", due associazioni attive nel Policlinico. Le pazienti potranno contare, inoltre, sull'aiuto diche, sempre gratuitamente, forniranno loro unasulla scelta del colore più adeguato e sul modello.

"Grazie a questa opportunità - spiega il presidente della Fondazione San Matteo, Alessandro Moneta - siamo in grado di dare una mano alle donne che già combattono la malattia e che sono costrette ad affrontare un ulteriore disagio psicologico. Un piccolo aiuto in più inoltre è costituito dal fatto che in questo modo almeno non dovranno affrontare un'ulteriore spesa".



L'obiettivo è fornire uno strumento in più per ridare serenità alle donne colpite da una grave malattia: ''Anche se si tratta solo di una parrucca - spiega il direttore di Oncologia del San Matteo, Paolo Pedrazzoli - l'iniziativa può aiutare a superare il trauma delle perdita dei capelli e ad affrontare la quotidianità, il rapporto con se stesse e con gli altri con meno fatica''.