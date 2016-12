Studio sorprendente: bere sperma fa bene

foto Afp Correlati Stanza color caramello? Più sesso

Secondo gli scienziati, lo sperma sarebbe in grado di offrire notevoli benefici alla salute grazie ai suoi elementi nutritivi. Vantaggi riservati, però al sesso femminile. Almeno in base a una ricerca degli studiosi della Columbia University.

Proteine e vitamine - Il segreto è nelle sostanze che compongono il liquido seminale maschile ossia proteine, fruttosio e vitamina C. Secondo quanto affermato dai ricercatori: "Le femmine di alcune specie consumano abitualmente sperma del proprio maschio come se fosse cibo, utilizzando i nutrienti del liquido seminale per sostenere il proprio corpo e fecondare le proprie uova".



La stessa cosa non vale per gli uomini però. Gli scienziati hanno aggiunto: "Se i maschi usassero il proprio seme per alimentarsi invece che per la fecondazione delle uova, perderebbero la propria possibilità riproduttiva. Quindi è interesse del maschio che la maggior parte del proprio sperma raggiunga le uova".