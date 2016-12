Integratori, due giorni di incontri a Rimini

foto Afp Correlati Più infezioni da E. Coli con troppe fibre

Due giorni di incontri, workshop e tavole rotonde. Cosa sono gli integratori, come funzionano, dove acquistarli, quando e come utilizzarli. Sono i temi affrontati dalla prima edizione del Forum nazionale "Rimini In_forma - medicina moderna e alimentazione funzionale", in programma al Palacongressi di Rimini il 7 e l'8 giugno.

Le vendite aumentano - Un mercato in espansione nonostante la crisi: tra marzo 2012 e febbraio 2013 in Italia sono state vendute 142 milioni di confezioni d'integratori, +4,2% rispetto all'anno precedente, per un fatturato complessivo di quasi 2 miliardi di euro (1.926,9 milioni), dati Federfarma. Crescono anche i punti vendita. A farmacie, parafarmacie, erboristerie, si aggiungono i banchi della grande distribuzione e l'e-commerce. Ad aumento di volumi commerciali e consumi non corrisponde, però, un'adeguata crescita della conoscenza e delle informazioni medico/scientifiche.



"Per questo, "Rimini In_forma" propone percorsi formativi/ informativi, in grado di offrire ai professionisti del settore salute e benessere (medici, dietisti, biologi, farmacisti, infermieri, studenti farmacia e scienza dell'alimentazione) gli strumenti per consigliarne un corretto utilizzo", spiega Roberto Romagnoli, docente della facoltà riminese di Farmacia e membro del comitato scientifico del Forum.



Nei due giorni di meeting 40 relatori affronteranno 14 aree tematiche: dai problemi di sovrappeso/obesità a ipertensione e allergie dei bambini, alle patologie androurologiche e menopausa. Spazio anche per i disturbi del sonno, dell'umore, effetti antiaging, disturbi vascolari e osteoarticolari. Una sessione sarà interamente dedicata all'alimentazione funzionale e al valore clinico/medico di alimenti quali cioccolato, vino e caffé. Mentre nelle tavole rotonde si discuterà di web farmacie, del marketing online e dei social network farmaceutici. Il convegno è organizzato da Convention Bureau della Riviera di Rimini e dall'agenzia Planning di Bologna.