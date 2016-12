Lorenzin: "Lotta a fumo, alcol e vizio del gioco"

Azione culturale e terapeutica - La titolare del dicastero della Salute ha spiegato: "La mia azione di contrasto alla dipendenza dal fumo sarà netta, e continuerò l'azione già intrapresa per promuovere azioni di contrasto e recupero delle forme di dipendenza dal gioco patologico". In particolare, contro l'abuso di alcol tra i giovani Lorenzin intende agire su due fronti: "Sia a livello culturale, diffondendo informazioni precise sui rischi, sia per adottare politiche e azioni di prevenzione per l'identificazione precoce del problema". Ma nel focus anche i disturbi alimentari come anoressia e bulimia: "Continuerò a promuovere progetti nell'ambito della prevenzione sociale, della promozione di percorsi di cura in età evolutiva e adulta". Riguardo alle tossicodipendenze, infine, il ministro ha aggiunto: "L'attività di prevenzione dovrà essere specialmente mirata alle nuove droghe sintetiche, verso le quali si stanno orientando i consumi dei giovani".



No alle sigarette elettroniche nei luoghi pubblici - Frattanto, riguardo alle sempre più diffuse sigarette elettroniche, Il Consiglio superiore di sanità italiano consiglia di vietarne il consumo nei luoghi pubblici. Si tratta di un parere non vincolante che, qualora diventasse legge, inserirebbe il nostro Paese nel solco già tracciato dalla Francia. Oltralpe, infatti, nei giorni scorsi si sono estese le restrizioni legate al fumo di tabacco anche al cosiddetto "svapo" o fumo digitale.