Stress da crisi anche per chi lavora

La crisi economica aggrava lo stress non solo in chi è senza lavoro. Per il 71% dei lavoratori italiani, infatti, le cause più comuni di malessere sono legate al carico e alle ore di lavoro. Questi emersi dall'ultimo sondaggio dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro. Temi affrontati durante il convegno organizzato dal Consiglio nazionale psicologi a 5 anni dall'emanazione del Testo Unico per la sicurezza sul lavoro.

La riorganizzazione pesa su tutti - Il 63% degli intervistati nel sondaggio di Eu Osha indicano fra le cause di stress, anche la mancanza di sostegno da parte dei colleghi o superiori o legano lo stress a ruoli e responsabilità poco chiare, nonché, per il 62% degli intervistati, a comportamenti inaccettabili come il bullismo o molestie.



Luigi Giuseppe Palma, presidente del Consiglio nazionale degli psicologi : "Se è indubbio che la crisi aggrava la vulnerabilità e le condizioni di instabilità lavorativa, è pur vero che, in generale, adottando il giusto approccio, i lavoratori possono vincere la battaglia contro lo stress che - quando legato all'attività che si svolge - è prevenibile e l'azione volta a contenere tale problema può essere molto incisiva".



Precarietà, consapevolezza del doversi accontentare di quello che offre il mercato, forme contrattuali fino a ora impensabili, orari flessibili, instabilità diffusa sono solo alcune delle condizioni venutesi a creare a seguito del permanere della crisi economica e che concorrono ad aumentare, pur nella diversità delle risposte individuali, lo stress da lavoro correlato. Per fronteggiarlo, sottolinea Palma, è fondamentale "un approccio multidisciplinare che preveda la figura dello psicologo impegnata, in collaborazione con altre figure professionali, nella definizione consensuale di un percorso e di un protocollo di azione che abbia il suo riferimento nel sistema sociale e organizzativo in cui i lavoratori e gli stessi imprenditori operano".