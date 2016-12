Gli anoressici si muovono come i grassi

foto Afp Correlati Pacemaker cerebrale può curare l'anoressia

Allarme drunkoressia in Italia: 300mila malati 13:28 - Schivano ostacoli con il proprio corpo che nella loro testa è molto più ingombrante, si spostano in modo goffo e interagiscono con lo spazio circostante come se la loro mole fosse molto più robusta. Sono gli anoressici che, quando si muovono, lo fanno come i grassi. Lo dimostra una ricerca olandese dell'Università di Utrecht pubblicata sulla rivista Plos One. - Schivano ostacoli con il proprio corpo che nella loro testa è molto più ingombrante, si spostano in modo goffo e interagiscono con lo spazio circostante come se la loro mole fosse molto più robusta. Sono gli anoressici che, quando si muovono, lo fanno come i grassi. Lo dimostra una ricerca olandese dell'pubblicata sulla rivista

Visione distorta - I pazienti anoressici hanno una visione distorta del proprio corpo per cui, mentre amici e parenti preoccupati non fanno altro che ripetere loro che sono magrissimi, continuano a vedersi grassi e a ricercare una magrezza sempre più estrema. Ma adesso gli scienziati si sono accorti che la percezione errata del loro corpo ha addirittura conseguenze su come questi individui interagiscono con lo spazio circostante.



Il test - Nell'esperimento i ricercatori hanno chiesto a soggetti sani e a pazienti anoressici di passare attraverso una porta semiaperta a diversi gradi di apertura. Mentre i soggetti sani cominciano a ruotare le spalle per scivolare tra la porta quando la sua apertura è solo il 25% più ampia delle loro spalle, gli anoressici cominciano a ruotare il corpo per passare tra la porta quando la sua apertura è il 40% più larga delle loro spalle, cioè esageratamente più del necessario per passare. Una persona grassa avrebbe difficoltà a passare attraverso una simile apertura, segno che l'anoressico si vede grasso e si muove come se lo fosse.