Allattamento, al via la campagna ministeriale

foto Afp Correlati Solo il 5% delle mamme italiane allatta al seno

Latte materno venduto su Facebook 18:26 - E' ai nastri di partenza "Il latte della mamma non si scorda mai", campagna di comunicazione per la promozione dell'allattamento al seno promossa dal ministero della Salute. Il ministro Beatrice Lorenzin sottolinea: "Allattare al seno fa bene alla mamma e al bambino. Capire il valore di questo gesto significa apprendere l'importanza che la corretta alimentazione riveste sin dai primi momenti di vita".

Un gesto dimenticato - Lorenzin rileva: "Il sostegno alle famiglie e alle giovani coppie passa anche attraverso una particolare attenzione alle neomamme. Promuovere l'allattamento al seno significa aiutare le neomamme a riscoprire il valore di un gesto naturale oggi quasi dimenticato. I dati ci dicono che le mamme italiane non allattano secondo le indicazioni degli esperti e vanno quindi supportate e incoraggiate a farlo. Il latte materno è, infatti, il migliore alimento per il neonato".



Azione anti-obesità - Per il ministro "capire il valore di questo gesto significa anche apprendere l'importanza della corretta alimentazione sin dai primi anni, così da prevenire l'obesità infantile e, in futuro, quella dell'adulto che è causa di gravi patologie". La campagna coinvolgerà le città di Trieste (1-2 giugno), Ravenna (8-9 giugno) e Ancona (11-12 giugno). Si tratta di una manifestazione itinerante sul territorio realizzata in sinergia con le strutture sanitarie locali e le associazioni di settore. Il tour prevede l'allestimento nelle piazze delle città ospitanti di un mini “villaggio della salute”. Previsti momenti di intrattenimento, formazione e consigli alle mamme. Il programma delle attività sarà disponibile sul sito del Ministero www.salute.gov.it a partire dal 30 maggio.