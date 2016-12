Neurologia, la diagnosi è un gioco

foto Ufficio stampa Correlati Il digitale cambia la mente? 15:46 - Una palestrina-giocattolo per bambini fino a un anno di età in grado di rivelare eventuali disturbi neurologici e individuare la terapia. Si chiama MechToy, la nuova piattaforma diagnostica, frutto di ricerca scientifica, ingegneria biomedica e sperimentazione clinica, composta da strumenti costruiti dall'Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, con la supervisione clinica della Fondazione Stella Maris di Calambrone (Pisa). - Una palestrina-giocattolo per bambini fino a un anno di età in grado di rivelare eventuali disturbi neurologici e individuare la terapia. Si chiama MechToy, la nuova piattaforma diagnostica, frutto di ricerca scientifica, ingegneria biomedica e sperimentazione clinica, composta da strumenti costruiti dall'Istituto di BioRobotica della, con la supervisione clinica delladi Calambrone (Pisa).

Gioco medico - Lo strumento, realizzato grazie al finanziamento di 400 mila euro in due anni, ottenuto per avere vinto il Programma per la ricerca regionale sulla salute bandito dalla Regione Toscana nel 2009, consente di realizzare valutazioni delle funzioni motorie, visive e sensoriali nei lattanti. La palestrina è stata testata su un campione di bambini a rischio di disabilità, ottenendo significativi risultati. Dalla piattaforma diagnostica discende un progetto europeo di ricerca che si concluderà a fine 2014. L'obiettivo conclusivo è creare un dispositivo adatto per la terapia, realizzando giocattoli per la cura per migliorare il futuro dei bambini a rischio per disabilità: una palestrina intelligente con giochi sensorizzati per promuovere lo sviluppo dei bambini, specie se nati prematuri, messa a punto dagli stessi team pisani, utilizzabile anche a casa perché collegata per via telematica con gli esperti del centro.