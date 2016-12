Funghi della pelle? Alcuni sono necessari

foto Afp Correlati Pelle a rischio in palestra 15:49 - Nemici da combattere in qualche caso ma, talvolta, anche alleati. C'è una grande varietà di funghi unicellulari che popola la nostra pelle, in particolare mani e piedi. Un gruppo di ricercatori guidato dall'Istituto di Ricerca Genomica di Bethesda, negli Usa, ha pubblicato su Nature il catalogo completo delle comunità di microbi presenti sulla pelle, dati fondamentali per comprendere le cause di molte patologie. - Nemici da combattere in qualche caso ma, talvolta, anche alleati. C'è una grande varietà di funghi unicellulari che popola la nostra pelle, in particolare mani e piedi. Un gruppo di ricercatori guidato dall', negli Usa, ha pubblicato suil catalogo completo delle comunità di microbi presenti sulla pelle, dati fondamentali per comprendere le cause di molte patologie.

Alcuni poco conosciuti - La pelle rappresenta una fondamentale barriera che protegge il nostro corpo dall'invasione di microorganismi dannosi. Questa capacità è garantita anche dalla presenza di alcuni alleati, ossia funghi e batteri innocui per noi ma che aggrediscono i potenziali organismi pericolosi. La ricerca genetica ha permesso negli ultimi anni di identificare e conoscere con dettaglio la popolazione di batteri ospiti che vivono sulla nostra pelle mentre la conoscenza dei funghi è rimasta finora molto carente. Il lavoro di sequenziamento genetico delle comunità di funghi prelevate da 14 differenti punti del corpo di 10 persone ha permesso così di realizzare uno dei primi, e più dettagliati, cataloghi di questi organismi. Lo studio ha evidenziato la presenza di una grande varietà di specie di funghi sul tessuto dei piedi, mentre braccia e ascelle sono popolate principalmente da funghi del genere Malassezia. Questi risultati forniscono un quadro di riferimento per comprendere il ruolo delle comunità di microorganismi che popolano la cute e la loro importanza per il benessere dell'individuo.