Più infezioni da E. Coli con troppe fibre

15:34 - Consumare troppe fibre può aumentare il rischio di infezioni e patologie trasmesse dal batterio Escherichia Coli. A rivelarlo una ricerca condotta dagli scienziati della Uniformed services Univesity of health science a Bethesda, nel Maryland, e pubblicata su Pnas

Controlli più rigorosi - Gli esperti hanno dimostrato che i topolini di laboratorio che seguivano una dieta ricca di fibre avevano livelli elevati di butirrato nell'intestino. Il composto è un derivato delle fibre alimentari che si forma nell'intestino per opera della flora batterica locale e si lega alle tossine del super-batterio E.Coli.



Alison O'Brian, che ha diretto lo studio al dipartimento di microbiologia e immunologia dell'università statunitense, ha spiegato: "La connessione fra dieta ricca di fibre e infezione batterica non significa che non si deve più assumerle perché sono indispensabili per la salute. Sarebbe invece auspicabile che vi siano maggiori e più rigorosi controlli per quei prodotti alimentari a base di fibre che provengono da ogni parte del mondo e che contengono contaminati microbici".